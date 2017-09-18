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18 أيلول 2017 - 11:09
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كنعان يجتمع في هذه الاثناء في منزله مع وفد من اهالي المنصورية وعين سعادة برئاسة الاب داني فرام لبحث ملف التوتر العالي

كنعان يجتمع في هذه الاثناء في منزله مع وفد من اهالي المنصورية وعين سعادة برئاسة الاب داني فرام لبحث ملف التوتر العالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاثناء,يجتمع,كنعان,
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كنعان يجتمع في هذه الاثناء في منزله مع وفد من اهالي المنصورية وعين سعادة برئاسة الاب داني فرام لبحث ملف التوتر العالي
 
 
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