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18 أيلول 2017 - 11:09
18/09/2017 11:09:15
كنعان يجتمع في هذه الاثناء في منزله مع وفد من اهالي المنصورية وعين سعادة برئاسة الاب داني فرام لبحث ملف التوتر العالي
كنعان يجتمع في هذه الاثناء في منزله مع وفد من اهالي المنصورية وعين سعادة برئاسة الاب داني فرام لبحث ملف التوتر العالي
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LBCI News Lebanon
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