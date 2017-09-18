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18 أيلول 2017 - 13:05
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التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد البترون باتجاه طرابلس وحركة المرور كثيفة في المحلة

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التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على اوتوستراد البترون باتجاه طرابلس وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
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