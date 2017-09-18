آخر الأخبار
18 أيلول 2017 - 14:37
Back

الرئيس عون لرئيس الصليب الاحمر الدولي: الدول المانحة مدعوة للتعاطي مع لبنان في ما خص المساعدات للنازحين ولبذل الجهود لكشف مصير المطرانين المخطوفين والصحافي كساب

الرئيس عون لرئيس الصليب الاحمر الدولي: الدول المانحة مدعوة للتعاطي مع لبنان في ما خص المساعدات للنازحين ولبذل الجهود لكشف مصير المطرانين المخطوفين والصحافي كساب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحمر,الصليب,لرئيس,الرئيس,
episodes
الرئيس عون لرئيس الصليب الاحمر الدولي: الدول المانحة مدعوة للتعاطي مع لبنان في ما خص المساعدات للنازحين ولبذل الجهود لكشف مصير المطرانين المخطوفين والصحافي كساب
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً