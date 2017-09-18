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18 أيلول 2017 - 23:37
18/09/2017 23:37:08
باسيل ردا على اقتراح بري: بعدما بدأ تحقيق بعض ما طلبنا به في قانون الانتخابات ومنها البطاقة البيومترية بدأ الحديث عن تقصير ولاية المجلس لضرب الإصلاحات في قانون الانتخاب والتي تستأهل الانتظار من ٣ إلى ٤ أشهر
باسيل ردا على اقتراح بري: بعدما بدأ تحقيق بعض ما طلبنا به في قانون الانتخابات ومنها البطاقة البيومترية بدأ الحديث عن تقصير ولاية المجلس لضرب الإصلاحات في قانون الانتخاب والتي تستأهل الانتظار من ٣ إلى ٤ أشهر
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