آخر الأخبار
19 أيلول 2017 - 04:46
Back

قبيسي ردا على باسيل بشان تقصير ولاية المجلس: كنا نخشى ان تقول انك أول من اقترحت هذا الامر أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته

قبيسي ردا على باسيل بشان تقصير ولاية المجلس: كنا نخشى ان تقول انك أول من اقترحت هذا الامر أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشان,باسيل,قبيسي,
episodes
قبيسي ردا على باسيل بشان تقصير ولاية المجلس: كنا نخشى ان تقول انك أول من اقترحت هذا الامر أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً