آخر الأخبار
19 أيلول 2017 - 04:46
19/09/2017 04:46:12
قبيسي ردا على باسيل بشان تقصير ولاية المجلس: كنا نخشى ان تقول انك أول من اقترحت هذا الامر أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته
قبيسي ردا على باسيل بشان تقصير ولاية المجلس: كنا نخشى ان تقول انك أول من اقترحت هذا الامر أمّا وقد عارضته فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشان,باسيل,قبيسي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً