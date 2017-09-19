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19 أيلول 2017 - 04:59
19/09/2017 04:59:00
المدير العام لأمن الدولة اللواء صليبا: سجلنا منذ تولينا المديرية 65 حالة توقيف لارهابيين من النصرة وداعش ولشبكات ارهابية
المدير العام لأمن الدولة اللواء صليبا: سجلنا منذ تولينا المديرية 65 حالة توقيف لارهابيين من النصرة وداعش ولشبكات ارهابية
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LBCI News Lebanon
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