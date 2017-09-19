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19 أيلول 2017 - 05:04
19/09/2017 05:04:25
ابو فاعور لبري: ثقتنا بحكمتك وبحكمة الحريري على التوافق واجراء الانتخابات بموعدها التي لا يجب اي اعتبار سياسي او تقني ان يحول دون اجرائها
ابو فاعور لبري: ثقتنا بحكمتك وبحكمة الحريري على التوافق واجراء الانتخابات بموعدها التي لا يجب اي اعتبار سياسي او تقني ان يحول دون اجرائها
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LBCI News Lebanon
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