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19 أيلول 2017 - 07:53
19/09/2017 07:53:35
الوكالة الوطنية: سماع دوي انفجار قوي عند الاولى والدقيقة الخامسة والثلاثين في راشيا الوادي ودخان كثيف يتصاعد فوق منطقة الفاقعة عند السفوح الغربية لجبل الشيخ
الوكالة الوطنية: سماع دوي انفجار قوي عند الاولى والدقيقة الخامسة والثلاثين في راشيا الوادي ودخان كثيف يتصاعد فوق منطقة الفاقعة عند السفوح الغربية لجبل الشيخ
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LBCI News Lebanon
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