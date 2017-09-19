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19 أيلول 2017 - 07:53
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الوكالة الوطنية: سماع دوي انفجار قوي عند الاولى والدقيقة الخامسة والثلاثين في راشيا الوادي ودخان كثيف يتصاعد فوق منطقة الفاقعة عند السفوح الغربية لجبل الشيخ

الوكالة الوطنية: سماع دوي انفجار قوي عند الاولى والدقيقة الخامسة والثلاثين في راشيا الوادي ودخان كثيف يتصاعد فوق منطقة الفاقعة عند السفوح الغربية لجبل الشيخ Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفجار,سماع,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: سماع دوي انفجار قوي عند الاولى والدقيقة الخامسة والثلاثين في راشيا الوادي ودخان كثيف يتصاعد فوق منطقة الفاقعة عند السفوح الغربية لجبل الشيخ
 
 
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