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19 أيلول 2017 - 08:45
19/09/2017 08:45:23
وزير الدفاع التركي: انتهاك وحدة أراضي العراق خطر كبير على تركيا وأنقرة لا يمكن أن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي جنوبي البلاد
وزير الدفاع التركي: انتهاك وحدة أراضي العراق خطر كبير على تركيا وأنقرة لا يمكن أن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي جنوبي البلاد
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LBCI News Lebanon
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