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19 أيلول 2017 - 08:45
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وزير الدفاع التركي: انتهاك وحدة أراضي العراق خطر كبير على تركيا وأنقرة لا يمكن أن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي جنوبي البلاد

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وزير الدفاع التركي: انتهاك وحدة أراضي العراق خطر كبير على تركيا وأنقرة لا يمكن أن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي جنوبي البلاد
 
 
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