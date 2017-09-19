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19 أيلول 2017 - 08:52
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وزير الدفاع التركي: انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي أوسع نطاقا

وزير الدفاع التركي: انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي أوسع نطاقا Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدة,انتهاك,التركي,الدفاع,وزير,
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وزير الدفاع التركي: انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي أوسع نطاقا
 
 
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