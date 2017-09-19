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19 أيلول 2017 - 09:21
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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى وقف العمليات العسكرية البورمية ضد الروهينغا

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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الى وقف العمليات العسكرية البورمية ضد الروهينغا
 
 
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