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19 أيلول 2017 - 10:13
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ترامب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: الإرهابيون والمتطرفون انتشروا في كل بقعة من العالم وبعض الدول تستخدم التكنولوجيا لتهديد مواطنينا والجيش الأميركي سيكون أقوى من أي وقت مضى

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ترامب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: الإرهابيون والمتطرفون انتشروا في كل بقعة من العالم وبعض الدول تستخدم التكنولوجيا لتهديد مواطنينا والجيش الأميركي سيكون أقوى من أي وقت مضى
 
 
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