آخر الأخبار
19 أيلول 2017 - 10:13
19/09/2017 10:13:37
ترامب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: الإرهابيون والمتطرفون انتشروا في كل بقعة من العالم وبعض الدول تستخدم التكنولوجيا لتهديد مواطنينا والجيش الأميركي سيكون أقوى من أي وقت مضى
ترامب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: الإرهابيون والمتطرفون انتشروا في كل بقعة من العالم وبعض الدول تستخدم التكنولوجيا لتهديد مواطنينا والجيش الأميركي سيكون أقوى من أي وقت مضى
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للامم,العامة,الجمعية,أمام,ترامب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً