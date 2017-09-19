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19 أيلول 2017 - 10:14
19/09/2017 10:14:31
بمجلس النواب قال النائب نواف الموسوي للرئيس فؤاد السنيورة: انت ما بتعني شي. عبارة ولـّعت مجلس النواب. اذا انت بدك تقول هيدي العبارة، لمين بتقولها؟ شاركونا آراءكم على هاشتاغ ما_بتعني_شي
بمجلس النواب قال النائب نواف الموسوي للرئيس فؤاد السنيورة: انت ما بتعني شي. عبارة ولـّعت مجلس النواب. اذا انت بدك تقول هيدي العبارة، لمين بتقولها؟ شاركونا آراءكم على هاشتاغ ما_بتعني_شي
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LBCI News Lebanon
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