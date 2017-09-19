آخر الأخبار
19 أيلول 2017 - 10:30
Back

ترامب: حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة وحزب الله وسنوقف الإرهاب الإسلامي الأصولي لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره

ترامب: حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة وحزب الله وسنوقف الإرهاب الإسلامي الأصولي لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدول,لفضح,الوقت,ترامب,
episodes
ترامب: حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة وحزب الله وسنوقف الإرهاب الإسلامي الأصولي لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً