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19 أيلول 2017 - 10:30
19/09/2017 10:30:07
ترامب: حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة وحزب الله وسنوقف الإرهاب الإسلامي الأصولي لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره
ترامب: حان الوقت لفضح الدول التي تدعم جماعات مثل القاعدة وحزب الله وسنوقف الإرهاب الإسلامي الأصولي لأننا لا نستطيع السماح له بتدمير العالم بأسره
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LBCI News Lebanon
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