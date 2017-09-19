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19 أيلول 2017 - 11:41
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الرئيس عون يلتقي في هذه الاثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة

الرئيس عون يلتقي في هذه الاثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يلتقي,الرئيس,
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الرئيس عون يلتقي في هذه الاثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة
 
 
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