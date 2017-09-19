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19 أيلول 2017 - 11:55
19/09/2017 11:55:34
الحريري اصدر مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخميس في 21 الحالي لمناسبة رأس السنة الهجرية
الحريري اصدر مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخميس في 21 الحالي لمناسبة رأس السنة الهجرية
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LBCI News Lebanon
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