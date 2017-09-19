آخر الأخبار
19 أيلول 2017 - 11:55
Back

الحريري اصدر مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخميس في 21 الحالي لمناسبة رأس السنة الهجرية

الحريري اصدر مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخميس في 21 الحالي لمناسبة رأس السنة الهجرية Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقضي,إدارية,مذكرة,اصدر,الحريري,
episodes
الحريري اصدر مذكرة إدارية تقضي بإقفال جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخميس في 21 الحالي لمناسبة رأس السنة الهجرية
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً