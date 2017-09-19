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19 أيلول 2017 - 12:00
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ماكرون في الأمم المتحدة: فرنسا ستطرح مبادرة مع شركائها لوضع خارطة طريق سياسية شاملة في سوريا

ماكرون في الأمم المتحدة: فرنسا ستطرح مبادرة مع شركائها لوضع خارطة طريق سياسية شاملة في سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنسا,المتحدة,الأمم,ماكرون,
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ماكرون في الأمم المتحدة: فرنسا ستطرح مبادرة مع شركائها لوضع خارطة طريق سياسية شاملة في سوريا
 
 
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