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19 أيلول 2017 - 12:00
19/09/2017 12:00:26
ماكرون في الأمم المتحدة: فرنسا ستطرح مبادرة مع شركائها لوضع خارطة طريق سياسية شاملة في سوريا
ماكرون في الأمم المتحدة: فرنسا ستطرح مبادرة مع شركائها لوضع خارطة طريق سياسية شاملة في سوريا
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LBCI News Lebanon
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