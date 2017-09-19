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19 أيلول 2017 - 12:53
19/09/2017 12:53:47
ماكرون: أبلغت أميركا وإيران أن عدم احترام الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حريق في المنطقة
ماكرون: أبلغت أميركا وإيران أن عدم احترام الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حريق في المنطقة
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LBCI News Lebanon
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