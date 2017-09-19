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19 أيلول 2017 - 13:54
19/09/2017 13:54:47
ماكرون: الاسد مجرم ويجب ان يحاكم وعملية آستانة ستقسم سوريا وثمة حاجة لعملية أوسع لإرساء حل سلمي
ماكرون: الاسد مجرم ويجب ان يحاكم وعملية آستانة ستقسم سوريا وثمة حاجة لعملية أوسع لإرساء حل سلمي
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LBCI News Lebanon
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