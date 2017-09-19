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19 أيلول 2017 - 14:21
19/09/2017 14:21:33
أمير قطر: الدول التي فرضت الحصار الجائر على قطر تسعى لزعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة وأليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟
أمير قطر: الدول التي فرضت الحصار الجائر على قطر تسعى لزعزعة الاستقرار في دولة ذات سيادة وأليس هذا أحد تعريفات الإرهاب؟
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LBCI News Lebanon
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