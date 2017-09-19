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19 أيلول 2017 - 16:12
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ترامب: لم أحذر السعودية من القيام بعمل عسكري ضد قطر وأعتقد أن المشكلة في الشرق الأوسط ستُحل سريعا

ترامب: لم أحذر السعودية من القيام بعمل عسكري ضد قطر وأعتقد أن المشكلة في الشرق الأوسط ستُحل سريعا Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,أحذر,ترامب,
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ترامب: لم أحذر السعودية من القيام بعمل عسكري ضد قطر وأعتقد أن المشكلة في الشرق الأوسط ستُحل سريعا
 
 
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