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19 أيلول 2017 - 16:12
19/09/2017 16:12:04
ترامب: لم أحذر السعودية من القيام بعمل عسكري ضد قطر وأعتقد أن المشكلة في الشرق الأوسط ستُحل سريعا
ترامب: لم أحذر السعودية من القيام بعمل عسكري ضد قطر وأعتقد أن المشكلة في الشرق الأوسط ستُحل سريعا
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LBCI News Lebanon
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