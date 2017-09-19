آخر الأخبار
19 أيلول 2017 - 16:16
19/09/2017 16:16:24
باسيل: قال ترامب انه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم وأنا اقول يمكننا مساعدة 100
باسيل: قال ترامب انه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم وأنا اقول يمكننا مساعدة 100
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بكلفة,ترامب,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً