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19 أيلول 2017 - 16:16
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باسيل: قال ترامب انه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم وأنا اقول يمكننا مساعدة 100

باسيل: قال ترامب انه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم وأنا اقول يمكننا مساعدة 100 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بكلفة,ترامب,باسيل,
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باسيل: قال ترامب انه بكلفة توطين نازح في الولايات المتحدة يمكننا مساعدة عشرة في منطقتهم وأنا اقول يمكننا مساعدة 100
 
 
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