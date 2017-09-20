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20 أيلول 2017 - 01:33
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ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 أوكتان 300 ليرة والـ98 أوكتان 200 ليرة والمازوت 400 ليرة

ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 أوكتان 300 ليرة والـ98 أوكتان 200 ليرة والمازوت 400 ليرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار البنزين,صفيحة,ارتفاع,
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ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 أوكتان 300 ليرة والـ98 أوكتان 200 ليرة والمازوت 400 ليرة
 
 
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