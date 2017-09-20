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20 أيلول 2017 - 01:33
20/09/2017 01:33:26
ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 أوكتان 300 ليرة والـ98 أوكتان 200 ليرة والمازوت 400 ليرة
ارتفاع سعر صفيحة البنزين الـ95 أوكتان 300 ليرة والـ98 أوكتان 200 ليرة والمازوت 400 ليرة
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LBCI News Lebanon
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