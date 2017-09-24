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24 أيلول 2017 - 04:19
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السفارة الأميركية في العراق تحذر الرعايا الأميركيين من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال الأكراد غدا

السفارة الأميركية في العراق تحذر الرعايا الأميركيين من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال الأكراد غدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحذر,العراق,الأميركية,السفارة,
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السفارة الأميركية في العراق تحذر الرعايا الأميركيين من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال الأكراد غدا
 
 
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