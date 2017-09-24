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24 أيلول 2017 - 04:19
24/09/2017 04:19:50
السفارة الأميركية في العراق تحذر الرعايا الأميركيين من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال الأكراد غدا
السفارة الأميركية في العراق تحذر الرعايا الأميركيين من اضطرابات محتملة أثناء الاستفتاء على استقلال الأكراد غدا
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LBCI News Lebanon
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