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24 أيلول 2017 - 05:15
24/09/2017 05:15:11
هيئة التنسيق النقابية اعلنت الإضراب الشامل والعام غدا: نحتفظ بحقنا باعلى درجات التصعيد وقطع الرواتب اعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة
هيئة التنسيق النقابية اعلنت الإضراب الشامل والعام غدا: نحتفظ بحقنا باعلى درجات التصعيد وقطع الرواتب اعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة
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LBCI News Lebanon
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