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24 أيلول 2017 - 05:15
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هيئة التنسيق النقابية اعلنت الإضراب الشامل والعام غدا: نحتفظ بحقنا باعلى درجات التصعيد وقطع الرواتب اعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة

هيئة التنسيق النقابية اعلنت الإضراب الشامل والعام غدا: نحتفظ بحقنا باعلى درجات التصعيد وقطع الرواتب اعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإضراب,اعلنت,النقابية,التنسيق,هيئة,
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هيئة التنسيق النقابية اعلنت الإضراب الشامل والعام غدا: نحتفظ بحقنا باعلى درجات التصعيد وقطع الرواتب اعلان صريح وقاطع عن فشل الدولة
 
 
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