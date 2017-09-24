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24 أيلول 2017 - 05:29
24/09/2017 05:29:01
انتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي اللبناني على Taipei Dacin بنتيجة 46-33 في إطار بطولة الاندية الاسيوية بكرة السلة
انتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي اللبناني على Taipei Dacin بنتيجة 46-33 في إطار بطولة الاندية الاسيوية بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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