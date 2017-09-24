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24 أيلول 2017 - 05:29
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انتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي اللبناني على Taipei Dacin بنتيجة 46-33 في إطار بطولة الاندية الاسيوية بكرة السلة

انتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي اللبناني على Taipei Dacin بنتيجة 46-33 في إطار بطولة الاندية الاسيوية بكرة السلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرياضي,بتقدم,الثاني,الربع,انتهاء,
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انتهاء الربع الثاني بتقدم الرياضي اللبناني على Taipei Dacin بنتيجة 46-33 في إطار بطولة الاندية الاسيوية بكرة السلة
 
 
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