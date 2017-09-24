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24 أيلول 2017 - 06:20
24/09/2017 06:20:50
فوز الرياضي بيروت على Taipei Dacin بنتيجة 89-71 في إطار بطولة الاندية الاسيوية بكرة السلة
فوز الرياضي بيروت على Taipei Dacin بنتيجة 89-71 في إطار بطولة الاندية الاسيوية بكرة السلة
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LBCI News Lebanon
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