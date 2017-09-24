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24 أيلول 2017 - 07:28
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الإتحاد العمالي اعلن الاضراب الشامل غدا: لتنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية

الإتحاد العمالي اعلن الاضراب الشامل غدا: لتنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشامل,الاضراب,اعلن,العمالي,الإتحاد,
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الإتحاد العمالي اعلن الاضراب الشامل غدا: لتنفيذ قانون السلسلة بحذافيره والتفتيش لاحقا عن الموارد المالية
 
 
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