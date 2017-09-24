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24 أيلول 2017 - 07:36
24/09/2017 07:36:45
مصادر وزارية للـ LBCI : لا يمكن للحكومة تعليق قانون الا بقانون والا يؤدي ذلك إلى طعن امام مجلس شورى الدولة من قبل الموظفين وفي هذه الحالة قد تكون الدعوى رابحة
مصادر وزارية للـ LBCI : لا يمكن للحكومة تعليق قانون الا بقانون والا يؤدي ذلك إلى طعن امام مجلس شورى الدولة من قبل الموظفين وفي هذه الحالة قد تكون الدعوى رابحة
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