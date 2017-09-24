مصادر وزارية للـ LBCI : لا يمكن للحكومة تعليق قانون الا بقانون والا يؤدي ذلك إلى طعن امام مجلس شورى الدولة من قبل الموظفين وفي هذه الحالة قد تكون الدعوى رابحة