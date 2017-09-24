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24 أيلول 2017 - 07:43
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مصادر وزارية للـ LBCI : مجلس الوزراء امام خيارين اما بتعليق السلسلة لفترة محددة لاقرار الموازنة وادخال التعديلات على قانون الضرائب واما باعطاء السلسلة وطلب فتح اعتماد اضافي من المجلس لتمويلها

مصادر وزارية للـ LBCI : مجلس الوزراء امام خيارين اما بتعليق السلسلة لفترة محددة لاقرار الموازنة وادخال التعديلات على قانون الضرائب واما باعطاء السلسلة وطلب فتح اعتماد اضافي من المجلس لتمويلها Lebanon, news ,lbci ,أخبار LBCI,وزارية,مصادر,
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مصادر وزارية للـ LBCI : مجلس الوزراء امام خيارين اما بتعليق السلسلة لفترة محددة لاقرار الموازنة وادخال التعديلات على قانون الضرائب واما باعطاء السلسلة وطلب فتح اعتماد اضافي من المجلس لتمويلها
 
 
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