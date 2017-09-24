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24 أيلول 2017 - 07:43
24/09/2017 07:43:20
مصادر وزارية للـ LBCI : مجلس الوزراء امام خيارين اما بتعليق السلسلة لفترة محددة لاقرار الموازنة وادخال التعديلات على قانون الضرائب واما باعطاء السلسلة وطلب فتح اعتماد اضافي من المجلس لتمويلها
مصادر وزارية للـ LBCI : مجلس الوزراء امام خيارين اما بتعليق السلسلة لفترة محددة لاقرار الموازنة وادخال التعديلات على قانون الضرائب واما باعطاء السلسلة وطلب فتح اعتماد اضافي من المجلس لتمويلها
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