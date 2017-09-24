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24 أيلول 2017 - 08:05
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وكالة فارس: إيران تعلق الرحلات الجوية إلى كردستان العراق تلبية لطلب من حكومة بغداد

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وكالة فارس: إيران تعلق الرحلات الجوية إلى كردستان العراق تلبية لطلب من حكومة بغداد
 
 
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