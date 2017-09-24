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24 أيلول 2017 - 08:20
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المشنوق اعتذر امس عن مرافقة الرئيس عون الى باريس بعدما كانت انجزت كل ترتيبات مشاركته في الوفد

المشنوق اعتذر امس عن مرافقة الرئيس عون الى باريس بعدما كانت انجزت كل ترتيبات مشاركته في الوفد Lebanon, news ,lbci ,أخبار مرافقة,اعتذر,المشنوق,
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المشنوق اعتذر امس عن مرافقة الرئيس عون الى باريس بعدما كانت انجزت كل ترتيبات مشاركته في الوفد
 
 
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