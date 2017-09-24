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24 أيلول 2017 - 08:20
24/09/2017 08:20:40
المشنوق اعتذر امس عن مرافقة الرئيس عون الى باريس بعدما كانت انجزت كل ترتيبات مشاركته في الوفد
المشنوق اعتذر امس عن مرافقة الرئيس عون الى باريس بعدما كانت انجزت كل ترتيبات مشاركته في الوفد
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LBCI News Lebanon
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