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24 أيلول 2017 - 08:25
24/09/2017 08:25:24
الرئيس عون: لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين وهنالك مشاورات قيد البحث واعتقد أن الاسد سيبقى ومستقبل سوريا يجب ان يتم الاتفاق عليه بينه وبين شعبه
الرئيس عون: لبنان سيبحث مع سوريا مسألة عودة النازحين وهنالك مشاورات قيد البحث واعتقد أن الاسد سيبقى ومستقبل سوريا يجب ان يتم الاتفاق عليه بينه وبين شعبه
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LBCI News Lebanon
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