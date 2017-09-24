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24 أيلول 2017 - 10:05
24/09/2017 10:05:46
مصير السلسلة مجهول وهالشي خلا هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي يدعوا لإضراب عام الإثنين، والبلبلة عم تزيد حول لقاء باسيل والمعلم خصوصاً بعدما ألغى المشنوق مشاركتو بالوفد المرافق لعون بزيارتو لباريس، شاركونا آراءكم على هاشتاغ البلد_واقف_عش
مصير السلسلة مجهول وهالشي خلا هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي يدعوا لإضراب عام الإثنين، والبلبلة عم تزيد حول لقاء باسيل والمعلم خصوصاً بعدما ألغى المشنوق مشاركتو بالوفد المرافق لعون بزيارتو لباريس، شاركونا آراءكم على هاشتاغ البلد_واقف_عش
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LBCI News Lebanon
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