آخر الأخبار
24 أيلول 2017 - 10:05
Back

مصير السلسلة مجهول وهالشي خلا هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي يدعوا لإضراب عام الإثنين، والبلبلة عم تزيد حول لقاء باسيل والمعلم خصوصاً بعدما ألغى المشنوق مشاركتو بالوفد المرافق لعون بزيارتو لباريس، شاركونا آراءكم على هاشتاغ البلد_واقف_عش

مصير السلسلة مجهول وهالشي خلا هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي يدعوا لإضراب عام الإثنين، والبلبلة عم تزيد حول لقاء باسيل والمعلم خصوصاً بعدما ألغى المشنوق مشاركتو بالوفد المرافق لعون بزيارتو لباريس، شاركونا آراءكم على هاشتاغ البلد_واقف_عش Lebanon, news ,lbci ,أخبار وهالشي,مجهول,السلسلة,مصير,
episodes
مصير السلسلة مجهول وهالشي خلا هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي يدعوا لإضراب عام الإثنين، والبلبلة عم تزيد حول لقاء باسيل والمعلم خصوصاً بعدما ألغى المشنوق مشاركتو بالوفد المرافق لعون بزيارتو لباريس، شاركونا آراءكم على هاشتاغ البلد_واقف_عش
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً