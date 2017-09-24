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24 أيلول 2017 - 10:06
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حاكم مصرف لبنان لدى وصوله للاجتماع مع الحريري: يجب ان يكون هناك ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب

حاكم مصرف لبنان لدى وصوله للاجتماع مع الحريري: يجب ان يكون هناك ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب Lebanon, news ,lbci ,أخبار وصوله,لبنان,مصرف,حاكم,
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حاكم مصرف لبنان لدى وصوله للاجتماع مع الحريري: يجب ان يكون هناك ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب
 
 
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