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24 أيلول 2017 - 10:19
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البرزاني: العراق الآن "دولة طائفية" وليس دولة ديموقراطية وماضون قدما في الاستفتاء

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البرزاني: العراق الآن &quot;دولة طائفية&quot; وليس دولة ديموقراطية وماضون قدما في الاستفتاء
 
 
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