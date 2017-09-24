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24 أيلول 2017 - 10:19
24/09/2017 10:19:30
البرزاني: العراق الآن "دولة طائفية" وليس دولة ديموقراطية وماضون قدما في الاستفتاء
البرزاني: العراق الآن "دولة طائفية" وليس دولة ديموقراطية وماضون قدما في الاستفتاء
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LBCI News Lebanon
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