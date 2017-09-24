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24 أيلول 2017 - 10:45
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رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لدى وصوله الى السراي: مصرون على الإضراب حتى تنفيذ السلسلة ولن نقبل بالضرائب

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لدى وصوله الى السراي: مصرون على الإضراب حتى تنفيذ السلسلة ولن نقبل بالضرائب Lebanon, news ,lbci ,أخبار بشارة,العام,العمالي,الاتحاد,رئيس,
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رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لدى وصوله الى السراي: مصرون على الإضراب حتى تنفيذ السلسلة ولن نقبل بالضرائب
 
 
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