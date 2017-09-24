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24 أيلول 2017 - 10:45
24/09/2017 10:45:03
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لدى وصوله الى السراي: مصرون على الإضراب حتى تنفيذ السلسلة ولن نقبل بالضرائب
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لدى وصوله الى السراي: مصرون على الإضراب حتى تنفيذ السلسلة ولن نقبل بالضرائب
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LBCI News Lebanon
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