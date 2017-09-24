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24 أيلول 2017 - 10:53
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ارسلان: ازدواجية الموقف في التعاطي مع النظام السوري لا تجوز طالما هناك علاقة رسمية بين البلدين وطالما هناك سفير سوري في لبنان

ارسلان: ازدواجية الموقف في التعاطي مع النظام السوري لا تجوز طالما هناك علاقة رسمية بين البلدين وطالما هناك سفير سوري في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار التعاطي,الموقف,ازدواجية,ارسلان,
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ارسلان: ازدواجية الموقف في التعاطي مع النظام السوري لا تجوز طالما هناك علاقة رسمية بين البلدين وطالما هناك سفير سوري في لبنان
 
 
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