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24 أيلول 2017 - 10:53
24/09/2017 10:53:19
ارسلان: ازدواجية الموقف في التعاطي مع النظام السوري لا تجوز طالما هناك علاقة رسمية بين البلدين وطالما هناك سفير سوري في لبنان
ارسلان: ازدواجية الموقف في التعاطي مع النظام السوري لا تجوز طالما هناك علاقة رسمية بين البلدين وطالما هناك سفير سوري في لبنان
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LBCI News Lebanon
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