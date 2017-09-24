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24 أيلول 2017 - 10:54
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العبادي: لن نتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد

العبادي: لن نتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستفتاء,نتعامل,العبادي,
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العبادي: لن نتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد
 
 
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