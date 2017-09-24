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24 أيلول 2017 - 11:32
24/09/2017 11:32:53
حمادة: قرار المجلس الدستوري حق والسلسلة حق ولكن معالجة الوضع المالي والاقتصادي واجب بعيدا عن كل الصفقات المتتالية والتي عشناها من بداية العهد
حمادة: قرار المجلس الدستوري حق والسلسلة حق ولكن معالجة الوضع المالي والاقتصادي واجب بعيدا عن كل الصفقات المتتالية والتي عشناها من بداية العهد
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LBCI News Lebanon
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