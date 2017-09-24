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24 أيلول 2017 - 11:35
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اعتصام للتيار النقابي المستقل في ساحة رياض الصلح للمطالبة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب

اعتصام للتيار النقابي المستقل في ساحة رياض الصلح للمطالبة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب Lebanon, news ,lbci ,أخبار المستقل,النقابي,للتيار,اعتصام,
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اعتصام للتيار النقابي المستقل في ساحة رياض الصلح للمطالبة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب
 
 
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