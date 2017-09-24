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24 أيلول 2017 - 12:07
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النتائج الأولية: حزب ميركيل يفوز في الانتخابات التشريعية في المانيا مع خسارته أكثر من ٧ في المئة من الاصوات

النتائج الأولية: حزب ميركيل يفوز في الانتخابات التشريعية في المانيا مع خسارته أكثر من ٧ في المئة من الاصوات Lebanon, news ,lbci ,أخبار يفوز,ميركيل,الأولية,النتائج,
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النتائج الأولية: حزب ميركيل يفوز في الانتخابات التشريعية في المانيا مع خسارته أكثر من ٧ في المئة من الاصوات
 
 
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