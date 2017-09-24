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24 أيلول 2017 - 12:07
24/09/2017 12:07:02
النتائج الأولية: حزب ميركيل يفوز في الانتخابات التشريعية في المانيا مع خسارته أكثر من ٧ في المئة من الاصوات
النتائج الأولية: حزب ميركيل يفوز في الانتخابات التشريعية في المانيا مع خسارته أكثر من ٧ في المئة من الاصوات
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LBCI News Lebanon
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