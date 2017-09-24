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24 أيلول 2017 - 11:57
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البخاري في اليوم الوطني السعودي: نعمل على تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية ونؤكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره وأهمية أن يستعيد دوره الفاعل بين دول المنطقة والعالم

البخاري في اليوم الوطني السعودي: نعمل على تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية ونؤكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره وأهمية أن يستعيد دوره الفاعل بين دول المنطقة والعالم Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودي,الوطني,اليوم,البخاري,
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البخاري في اليوم الوطني السعودي: نعمل على تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية ونؤكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره وأهمية أن يستعيد دوره الفاعل بين دول المنطقة والعالم
 
 
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