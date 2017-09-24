البخاري في اليوم الوطني السعودي: نعمل على تعزيز العلاقات بين لبنان والسعودية ونؤكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره وأهمية أن يستعيد دوره الفاعل بين دول المنطقة والعالم