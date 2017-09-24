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24 أيلول 2017 - 12:24
24/09/2017 12:24:00
القوى الامنية تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام ضهر البيدر بسبب تسرب مادة المازوت
القوى الامنية تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام ضهر البيدر بسبب تسرب مادة المازوت
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LBCI News Lebanon
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