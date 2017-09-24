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24 أيلول 2017 - 12:24
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القوى الامنية تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام ضهر البيدر بسبب تسرب مادة المازوت

القوى الامنية تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام ضهر البيدر بسبب تسرب مادة المازوت Lebanon, news ,lbci ,أخبار السائقين,تطلب,الامنية,القوى,
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القوى الامنية تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام ضهر البيدر بسبب تسرب مادة المازوت
 
 
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