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24 أيلول 2017 - 12:42
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الحريري: الحكومة مصممة على تنفيذ السلسلة وهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي كما انها مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات

الحريري: الحكومة مصممة على تنفيذ السلسلة وهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي كما انها مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات Lebanon, news ,lbci ,أخبار تنفيذ,مصممة,الحكومة,الحريري,
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الحريري: الحكومة مصممة على تنفيذ السلسلة وهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي كما انها مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات
 
 
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