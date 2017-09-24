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24 أيلول 2017 - 12:42
24/09/2017 12:42:57
الحريري: الحكومة مصممة على تنفيذ السلسلة وهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي كما انها مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات
الحريري: الحكومة مصممة على تنفيذ السلسلة وهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي كما انها مؤتمنة ايضا على الدستور والمؤسسات
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LBCI News Lebanon
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