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24 أيلول 2017 - 13:31
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الحكومة العراقية تطالب حكومة إقليم كردستان بتسليم المواقع الحدودية والمطارات على أثر الخلاف بشأن الاستفتاء

الحكومة العراقية تطالب حكومة إقليم كردستان بتسليم المواقع الحدودية والمطارات على أثر الخلاف بشأن الاستفتاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار إقليم,حكومة,تطالب,العراقية,الحكومة,
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الحكومة العراقية تطالب حكومة إقليم كردستان بتسليم المواقع الحدودية والمطارات على أثر الخلاف بشأن الاستفتاء
 
 
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