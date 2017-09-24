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24 أيلول 2017 - 13:36
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إردوغان وروحاني يتفقان في اتصال هاتفي على أن عدم إلغاء استفتاء كردستان العراق سيحدث فوضى في المنطقة

إردوغان وروحاني يتفقان في اتصال هاتفي على أن عدم إلغاء استفتاء كردستان العراق سيحدث فوضى في المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اتصال,يتفقان,وروحاني,إردوغان,
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إردوغان وروحاني يتفقان في اتصال هاتفي على أن عدم إلغاء استفتاء كردستان العراق سيحدث فوضى في المنطقة
 
 
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