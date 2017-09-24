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24 أيلول 2017 - 13:36
24/09/2017 13:36:28
إردوغان وروحاني يتفقان في اتصال هاتفي على أن عدم إلغاء استفتاء كردستان العراق سيحدث فوضى في المنطقة
إردوغان وروحاني يتفقان في اتصال هاتفي على أن عدم إلغاء استفتاء كردستان العراق سيحدث فوضى في المنطقة
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LBCI News Lebanon
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