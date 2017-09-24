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24 أيلول 2017 - 13:38
24/09/2017 13:38:15
مصادر وزارية تصف النقاشات خلال جلسة الحكومة بالـ "خبيصة" وتؤكد أنه ليس لدى أحد أي تصور للحل بعد
مصادر وزارية تصف النقاشات خلال جلسة الحكومة بالـ "خبيصة" وتؤكد أنه ليس لدى أحد أي تصور للحل بعد
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LBCI News Lebanon
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