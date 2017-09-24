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24 أيلول 2017 - 13:38
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مصادر وزارية تصف النقاشات خلال جلسة الحكومة بالـ "خبيصة" وتؤكد أنه ليس لدى أحد أي تصور للحل بعد

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مصادر وزارية تصف النقاشات خلال جلسة الحكومة بالـ &quot;خبيصة&quot; وتؤكد أنه ليس لدى أحد أي تصور للحل بعد
 
 
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