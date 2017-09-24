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24 أيلول 2017 - 13:44
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جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل ظهر الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب

جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل ظهر الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,لمجلس,جديدة,جلسة,
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جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل ظهر الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب
 
 
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