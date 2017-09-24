آخر الأخبار
24 أيلول 2017 - 15:10
Back

حسن خليل: السلسلة حق مشروع لكل مستحقيها وعلى الدولة والوزارات المعنية ونحن منها أن تنفذ وتحقق هذا الحق إلتزاما بالمسؤولية تجاه الناس وبنص القانون

حسن خليل: السلسلة حق مشروع لكل مستحقيها وعلى الدولة والوزارات المعنية ونحن منها أن تنفذ وتحقق هذا الحق إلتزاما بالمسؤولية تجاه الناس وبنص القانون Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشروع,السلسلة,خليل,
episodes
حسن خليل: السلسلة حق مشروع لكل مستحقيها وعلى الدولة والوزارات المعنية ونحن منها أن تنفذ وتحقق هذا الحق إلتزاما بالمسؤولية تجاه الناس وبنص القانون
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً