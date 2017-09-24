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24 أيلول 2017 - 15:10
24/09/2017 15:10:24
حسن خليل: السلسلة حق مشروع لكل مستحقيها وعلى الدولة والوزارات المعنية ونحن منها أن تنفذ وتحقق هذا الحق إلتزاما بالمسؤولية تجاه الناس وبنص القانون
حسن خليل: السلسلة حق مشروع لكل مستحقيها وعلى الدولة والوزارات المعنية ونحن منها أن تنفذ وتحقق هذا الحق إلتزاما بالمسؤولية تجاه الناس وبنص القانون
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LBCI News Lebanon
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